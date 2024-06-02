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Подросток на электросамокате сломал челюсть, врезавшись в отбойник моста

В Нижнем Новгороде врачи три часа оперировали самокатчика, сломавшего челюсть

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Shutterstock

Хирурги детской областной больницы Нижнего Новгорода три часа оперировали подростка, врезавшегося в опору моста на электросамокате. Об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь медицинского учреждения Алексей Никонов.

Школьник врезался на электросамокате в отбойник моста, подросток получил серьезные травмы и был доставлен в детскую больницу с переломом челюсти. Хирурги оперировали пострадавшего три часа.

«Заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии НОДКБ Инна Глявина установила титановую пластину, наложила шины, в переломанной челюсти удалось сохранить зубы, сформирован прикус. Сквозная рваная 8-сантиметровая рана щеки зашита аккуратным и эстетичным швом», — сообщил Никонов.

Мать спасенного мальчика поблагодарила медиков за вовремя оказанную помощь. Женщина отметила корректное и доброе обращение медиков с подростком и родителями в экстренной ситуации.

Ранее в Саратове подросток на самокате сбил пятилетнего мальчика.

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