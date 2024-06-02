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Экс-советник Пентагона заявил, что стоит ждать «окончательного разрыва» между США и ФРГ

Макгрегор: в ближайшие месяцы будет окончательный разрыв между США и ФРГ

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Wikimedia Commons

Германия стратегически движется в сторону России, стоит ожидать разрыва ее отношений с Соединенными Штатами. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х.

«Германия движется дюйм за дюймом; интеллектуально, мысленно и стратегически в направлении России», — написал Макгрегор.

По его мнению, в ближайшие месяцы можно будет увидеть «окончательный разрыв» между США и ФРГ.

Бывший советник Пентагона считает, что это единственный способ, которым Берлин может восстановиться экономически.

До этого агентство DPA, ссылаясь на МВД ФРГ, сообщило, что ресурсы Христианско-демократического союза (ХДС), крупнейшей оппозиционной партии Германии, атаковали неизвестные хакеры.

Атака произошла за неделю до выборов в Европарламент, которые начнутся 9 июня.

Ранее Макгрегор предупредил США о рисках размещения войск на Украине.

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