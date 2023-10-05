Около 75 тысяч сотрудников сферы здравоохранения США начали бастовать из-за низких зарплат

Около 75 тысяч сотрудников сферы здравоохранения США устроили забастовку из-за низких зарплат. Об этом сообщает Politico.

Бастующие медицинские сотрудники работают в одной из крупнейших страховых компаний и операторов системы здравоохранения Kaiser Permanente. Она обслуживает почти 13 миллионов человек.

Летом 2023 года медицинские работники потребовали увеличить зарплаты до $25 в час и в дальнейшем повышать их в течение четырех лет, но руководство страховой компании их проигнорировало.

В забастовке, начавшейся 4 октября, принимают участие медсестры, помощники по уходу на дому, техники и специалисты скорой помощи. Протесты проходят в Калифорнии, Колорадо, Орегоне, Вашингтоне и Вирджинии. Врачи продолжают работу.

Члены профсоюза отмечают, что нехватка персонала увеличивает прибыль компании, но при этом негативно сказывается на пациентах. По их словам, руководство Kaiser Permanente вело переговоры касаемо требований сотрудников недобросовестно.

Законодательное собрание Калифорнии направило губернатору Гэвину Ньюсому проект закона, предполагающий увеличение минимальных зарплат для 455 000 медицинских работников штата до $25 в час в течение ближайшего десятилетия. До 14 октября Ньюсом примет решение о подписании законопроекта.

Ранее профсоюз рабочих автопрома в США пригрозил расширить забастовку.