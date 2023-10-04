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Эксперт рассказал, что происходит с организмом, если проглотить жвачку

Independent: профессор рассказал, что глотать жвачку не опасно для людей

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Профессор клинической гастроэнтерологии из Оксфордского университета рассказал, что будет с организмом человека, если проглотить жвачку, пишет Independent.

Профессор Саймон Трэвис рассказал, что история о том, что жевательная резинка, если ее проглотить, остается в желудке на семь лет, — миф. Специалист объяснил, что жвачка также не склеивает внутренние органы вместе, как кажется некоторым людям.

«Я понятия не имею, откуда взялся этот миф. Могу только предположить, что таким образом кто-то хотел отучить своих детей жевать жвачку», — считает доктор.

Саймон объяснил, что жвачка внутри желудка действительно не переваривается, однако не наносит никакого вреда организму — она просто выйдет из человека естественным путем.

«Бывают случаи, когда жевательная резинка застревает в кишечнике младенцев и даже детей, если они много проглотили [жвачки]. Тогда это может вызвать непроходимость в кишечнике. Но за более чем 30 лет специализированной гастрономической практики я ни разу не видел ни одного такого случая», — уверяет Трэвис.

Ранее стоматолог рассказала, сколько можно жевать жвачку без вреда для зубов.

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