Россиян предупредили о крайней опасности онлайн-продажи алкоголя

Если в России разрешать продавать алкоголь онлайн, то это грозит жителям страны частыми отравлениями, предупредил нарколог Василий Шуров. Пользу такой шаг принесет только бюджету, а для обычных граждан инициатива может быть опасной, приводит его слова телеканал «360».

«Конечно, россияне станут чаще травиться, наверняка нарушатся правила ночного времени, — сказал Шуров. — Миллион вопросов возникнет, потому что это неживой контакт. Поэтому все очень печально».

Одобривший такой шаг Минфин «озадачен пополнением казны», а о здоровье россиян не заботится, считает специалист.

Крайне опасной онлайн-торговлю алкоголем назвал и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Интернет он назвал основным каналом сбыта поддельных алкогольных напитков.

«Не совсем разумные граждане ищут, где подешевле найти какой-нибудь вискарь, коньяк в подарок, и покупают это в интернете. Вещь крайне опасная, и к каким это последствиям может привести, тоже не все представляют», — подчеркнул Шапкин.

Напомним, накануне глава Минфина Антон Силуанов поддержал идею о продаже алкоголя онлайн, назвав, однако, эту тему «достаточно дискуссионной». Минздрав России легализацию продажи онлайн алкоголя не поддержал, раскритиковали идею и в Госдуме.

Силуанов подчеркивал, что правительство пока не имеет единой позиции по этому вопросу и будет формировать мнение.