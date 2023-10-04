Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о крайней опасности онлайн-продажи алкоголя

Нарколог Шуров: россияне будут чаще травиться из-за онлайн-продажи алкоголя

close
100%
Shutterstock

Если в России разрешать продавать алкоголь онлайн, то это грозит жителям страны частыми отравлениями, предупредил нарколог Василий Шуров. Пользу такой шаг принесет только бюджету, а для обычных граждан инициатива может быть опасной, приводит его слова телеканал «360».

«Конечно, россияне станут чаще травиться, наверняка нарушатся правила ночного времени, — сказал Шуров. — Миллион вопросов возникнет, потому что это неживой контакт. Поэтому все очень печально».

Одобривший такой шаг Минфин «озадачен пополнением казны», а о здоровье россиян не заботится, считает специалист.

Крайне опасной онлайн-торговлю алкоголем назвал и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Интернет он назвал основным каналом сбыта поддельных алкогольных напитков.

«Не совсем разумные граждане ищут, где подешевле найти какой-нибудь вискарь, коньяк в подарок, и покупают это в интернете. Вещь крайне опасная, и к каким это последствиям может привести, тоже не все представляют», — подчеркнул Шапкин.

Напомним, накануне глава Минфина Антон Силуанов поддержал идею о продаже алкоголя онлайн, назвав, однако, эту тему «достаточно дискуссионной». Минздрав России легализацию продажи онлайн алкоголя не поддержал, раскритиковали идею и в Госдуме.

Силуанов подчеркивал, что правительство пока не имеет единой позиции по этому вопросу и будет формировать мнение.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий