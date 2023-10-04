Экономист объяснила, кому повысят платежи за «коммуналку» по новым правилам

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева объяснила новые правила оплаты жилищно-коммунального хозяйства, которые вступили в силу с 1 октября. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, собственники квартир оплачивают ежемесячно содержание и ремонт общей площади, а в дополнительные расходы могут включить недобросовестные действия отдельных жильцов.

По вступившим правилам, в случае, если по вине собственника появились затраты на содержание общедомового имущества, то оплатить их придется нарушителю, а не управляющей компании.

Она подчеркнула, что нарушителей будут разыскивать с помощью камер наблюдения и свидетелей.

Доцент утверждает, что данные нововведения не должны стать поводом для необоснованного повышения сборов со стороны УК по статьям, не предусмотренным тарифным регулированием.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что специалисты комплекса городского хозяйства начнут 3 октября подачу тепла в столичные объекты.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.