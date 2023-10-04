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Экономист объяснила, кому повысят платежи за «коммуналку» по новым правилам

Доцент ГУУ Казанцева предупредила россиян о новых правилах оплаты услуг ЖКХ

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева объяснила новые правила оплаты жилищно-коммунального хозяйства, которые вступили в силу с 1 октября. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, собственники квартир оплачивают ежемесячно содержание и ремонт общей площади, а в дополнительные расходы могут включить недобросовестные действия отдельных жильцов.

По вступившим правилам, в случае, если по вине собственника появились затраты на содержание общедомового имущества, то оплатить их придется нарушителю, а не управляющей компании.

Она подчеркнула, что нарушителей будут разыскивать с помощью камер наблюдения и свидетелей.

Доцент утверждает, что данные нововведения не должны стать поводом для необоснованного повышения сборов со стороны УК по статьям, не предусмотренным тарифным регулированием.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что специалисты комплекса городского хозяйства начнут 3 октября подачу тепла в столичные объекты.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.

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