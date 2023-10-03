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Стало известно, по каким статьям в России возбудили уголовное дело против Арестовича

Shot: против Арестовича возбудили дело о призывах к терроризму и фейках о ВС РФ

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Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

В России против экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (включен в список террористов и экстремистов) возбудили уголовное дело по двум статьям. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации Telegram-канала, он стал фигурантом дела по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к терроризму с использованием СМИ») и части 2 статьи 207.3 («Распространение фейков о Вооруженных силах России с использованием своего служебного положения») Уголовного кодекса Российской Федерации.

По данным источника, уголовное дело было возбуждено после обвинения Арестовича российской армии в нанесении удара ракетами по Краматорску. Позже стало известно, что удар по городу был выполнен украинской «Точкой У».

3 октября бывшего советника офиса главы Украины объявили в розыск. Соответствующая запись появилась в базе данных МВД России.

До этого на Арестовича написали заявление в Службу безопасности Украины за его слова о том, что «расчеловечивание россиян» было самой большой ошибкой Киева.

В мае Росфинмониторинг внес бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов.

Ранее политолог раскрыл смысл громких отставок на Украине.

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