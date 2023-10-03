В небе над Ленобластью неизвестные попытались ослепить пилотов самолета

Неизвестные попытались ослепить пилотов рейса «Сочи – Санкт-Петербург» с помощью лазерного луча. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел ночью, в восьми километрах от поселка Шушары в Ленобласти. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» следовал по рейсу без каких-либо проблем в полете.

Когда воздушное судно было в небе над Ленобластью, в кабине заметили зеленый лазерный свет.

Сложившаяся ситуация не сказалась на полете. Пилоты не пострадали. Самолет успешно добрался до аэропорта без затруднений и аварийных ситуаций. На данный момент неизвестно, кто светил лазером в пилотов.

Ранее в Домодедово задержали сразу четыре рейса авиакомпании «Уральские авиалинии».