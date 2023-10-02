В Таджикистане произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в Таджикистане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 44 км к юго-востоку от города Каракендж, где проживают 2,8 тыс. человек, отметил ТАСС. Очаг залегал на глубине 15 км.

Более подробной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

В конце сентября землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировали в турецкой провинции Кахраманмараш. До этого в стране произошло еще землетрясение магнитудой 5,0.

18 августа ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр заявлял, что страна вступает в период разрушительных землетрясений. Он напоминал о высокой вероятности опасных подземных толчков в Стамбуле и посоветовал начать серьезную работу в этом направлении.

Ранее землетрясение зафиксировали в Грузии. По данным Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, магнитуда подземных толчков составила 4,7.