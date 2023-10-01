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ВСУ пытались атаковать «Громами» объекты в России

Минобороны России сообщило о перехвате над Джанкоем украинских ракет «Гром-2»

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Shutterstock

Минобороны РФ сообщило о перехвате украинских ракет «Гром-2», нацеленных на объекты в России.

«1 октября т.г. около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя оперативно-тактическими ракетами «Гром-2» по объектам на территории РФ», — заявили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и перехватили в воздухе украинские ракеты. Их обломки упали на территории Джанкойского района.

Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что над Джанкоем российские системы ПВО сбили ракету.

По информации Минобороны РФ, 1 октября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Краснодарского края.

Также в одном из районов Смоленска сбили три украинских беспилотника, сообщал губернатор Смоленска Василий Анохин.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили за сутки 115 снарядов по Белгородской области.

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