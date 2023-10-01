Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Молодой медведь напугал жителей села Троицкое Новосибирской области

В селе под Новосибирском медведь пробрался в огород и попал на видео

Жителей села Троицкое терроризирует молодой медведь, косолапый пробрался в огороды сельчан и напугал их. Видео прогулки медвежонка публикует Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

Сельчане прогнали медведя из огорода, молодой хищник был напуган и бегал по деревне Троицкое. Встревоженные местные жители обратились в экстренные службы, зверя искали охотники и егеря.

«На месте обнаружили молодого медведя, охотоведы сказали, что это «весенний медвежонок». Он сидел в кустах и забился в угол», — сообщила kp.ru глава Троицкого сельсовета Любовь Семиренко.

Медведя удалость прогнать в лес, его преследовали на внедорожнике и сигналили.

Ранее медведь пробрался в столовую на Сахалине и украл продукты.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий