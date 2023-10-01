Молодой медведь напугал жителей села Троицкое Новосибирской области

Жителей села Троицкое терроризирует молодой медведь, косолапый пробрался в огороды сельчан и напугал их. Видео прогулки медвежонка публикует Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

Сельчане прогнали медведя из огорода, молодой хищник был напуган и бегал по деревне Троицкое. Встревоженные местные жители обратились в экстренные службы, зверя искали охотники и егеря.

«На месте обнаружили молодого медведя, охотоведы сказали, что это «весенний медвежонок». Он сидел в кустах и забился в угол», — сообщила kp.ru глава Троицкого сельсовета Любовь Семиренко.

Медведя удалость прогнать в лес, его преследовали на внедорожнике и сигналили.

Ранее медведь пробрался в столовую на Сахалине и украл продукты.