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Врач рассказал, какие напитки являются самыми полезными для кишечника

Врач Гинзбург: кисломолочные напитки являются самыми полезными для кишечника

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Depositphotos

Самыми полезными для работы кишечника являются кисломолочные напитки, рассказал «Москве 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«В кисломолочных напитках есть бифидо- и лактобактерии, которые помогают нашему организму как симбиотная микрофлора. Это и защита иммунитета, и противовоспалительное действие, и поддержка самого кишечника», — отметил диетолог.

Он посоветовал выбирать несладкую продукцию, потому что добавление сахара уменьшает пользу напитков для здоровья. По его словам, сладкие напитки уже нельзя считать кисломолочными.

«Это просто сладкие напитки. Потому что присутствие сахара убивает все полезные свойства, которые в них могли бы быть», — заключил Гинзбург.

21 сентября группа ученых из Федерального университета Параибы в Бразилии обнаружила, что экзотические фрукты положительно влияют на кишечную микрофлору человека и эффективны для снижения веса. В частности, они выяснили, что маракуйя, гуава, асаи и бурити богаты пищевыми волокнами и содержат много жирных кислот, которые стимулируют обновление клеток слизистой оболочки толстого кишечника, положительно влияют на его микробиом, а также регулируют кислотно-щелочной баланс.

Ранее гастроэнтеролог назвал ошибку в питании, которая может спровоцировать рак.

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