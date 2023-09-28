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В Турции произошло землетрясение

В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 4,0

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Depositphotos

Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировали в турецкой провинции Кахраманмараш. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в социальной сети X.

Согласно информации ведомства, подземные толчки были зарегистрированы в 09:18 по местному времени (совпадает с мск) в районе Эльбистан.

Очаг сейсмического события залегал на глубине 14,37 км.

23 сентября управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало о землетрясении в Турции. Инцидент произошел в провинции Кахраманмараш. Очаг подземных толчков находился на глубине около девяти километров. Магнитуда природного явления составила 4,6.

До этого землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Турции.

18 августа ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр заявлял, что страна вступает в период разрушительных землетрясений. Он напоминал о высокой вероятности опасных подземных толчков в Стамбуле и посоветовал начать серьезную работу в этом направлении.

Ранее в Турции произошло еще одно землетрясение.

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