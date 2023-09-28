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Андрей Воробьев рассказал о поступлении новых машин скорой помощи в Подмосковье

В Московской области до конца года появится 89 новых машин скорой помощи

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Пресс-служба губернатора Московской области

В городские округа Подмосковья поступило еще 16 новых машин скорой помощи. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что автомобили Московская областная станция скорой медицинской помощи получила от Минпромторга. На баланс поступило 14 - ГАЗ Next и 2 - ГАЗ Соболь. На следующей неделе уже они выйдут на линию.

«В работе экстренных служб принципиально важны и качество оказания помощи, и оперативность. Когда речь идет о спасении жизней, нужно учитывать все, что позволяет нашим специалистам на 100 процентов выполнить свою миссию. Так, для службы скорой медицинской помощи мы ремонтируем посты и подстанции, строим новые объекты, модернизируем автопарк, - сказал губернатор.

Он напомнил, что по поручению президента Росии Владимира Путина в прошлом году закуплено 123 новых автомобиля, а всего за последние три года – более 600.

«План на этот год – 119 машин. В том числе 36 поставит Минпромторг - благодаря федеральной программе подмосковная скорая помощь получает современные отлично оснащенные автомобили. Что важно - вся техника российского производства. 30 машин уже переданы подмосковным подстанциям СМП, еще 89 отправим до конца года», — добавил Воробьев.

Новые 16 машин скорой помощи направлены на 13 подмосковных подстанций: Волоколамскую, Дмитровскую, Дубненскую, Каширскую, Климовскую, Коломенскую, Купавинскую, Луховицкую, Ногинскую, Сергиево-Посадскую, Можайскую, Королевскую и Жуковскую. Автомобили укомплектованы всем необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи пациентам - дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными аппаратами ИВЛ, пульсоксиметрами.

Отмечается, что в системе скорой помощи Подмосковья работают свыше 10 тысяч человек. В их числе более 8,2 тыс. – персонал выездных бригад. С 1 сентября по поручению Воробьева для сотрудников бригад, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы. При возникновении несчастного случая им будет выплачиваться денежная компенсация.

Кроме того, завершается разработка функции «тревожная кнопка» - при необходимости медики прямо с планшета смогут оперативно вызвать правоохранительные органы на место вызова. Опцию планируется запустить в ноябре.

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