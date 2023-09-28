Задержанный в Севастополе мужчина признался в сотрудничестве с разведкой Украины

Гражданин России, которого ранее задержали в Севастополе, на видео признался в сотрудничестве с украинской разведкой. Соответствующие кадры предоставил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает ТАСС.

Мужчина рассказал, что во время пребывания за границей познакомился с одним из сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Представитель Киева завербовал россиянина, который согласился отправиться в Крым и начать передавать зарубежным спецслужбам данные о ситуации в республике.

По словам задержанного гражданина, после возвращения в РФ он устроился на работу копать окопы. Благодаря этому ему удалось получить информацию о местоположении соответствующих объектов и сделать фотографии. Впоследствии мужчина передал все имевшиеся у него сведения человеку из украинской разведки.

«Это были окопы на севере Крымского полуострова. Я понимал, что данные, собираемые мной, они будут использованы против РФ, но меня вели совсем другие цели, мне было все равно», — подчеркнул россиянин.

Утром 28 сентября сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя по подозрению в государственной измене. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по ст. 275 УК РФ.

Ранее Верховный суд Крыма в рамках дела о шпионаже признал виновными двух украинских граждан, приговорив их к 15 и 16 годам колонии строгого режима.