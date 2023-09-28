Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Задержанный в Севастополе мужчина признался в сотрудничестве с разведкой Украины

Задержанный житель Севастополя подтвердил, что работал на украинскую разведку

Гражданин России, которого ранее задержали в Севастополе, на видео признался в сотрудничестве с украинской разведкой. Соответствующие кадры предоставил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает ТАСС.

Мужчина рассказал, что во время пребывания за границей познакомился с одним из сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Представитель Киева завербовал россиянина, который согласился отправиться в Крым и начать передавать зарубежным спецслужбам данные о ситуации в республике.

По словам задержанного гражданина, после возвращения в РФ он устроился на работу копать окопы. Благодаря этому ему удалось получить информацию о местоположении соответствующих объектов и сделать фотографии. Впоследствии мужчина передал все имевшиеся у него сведения человеку из украинской разведки.

«Это были окопы на севере Крымского полуострова. Я понимал, что данные, собираемые мной, они будут использованы против РФ, но меня вели совсем другие цели, мне было все равно», — подчеркнул россиянин.

Утром 28 сентября сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя по подозрению в государственной измене. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по ст. 275 УК РФ.

Ранее Верховный суд Крыма в рамках дела о шпионаже признал виновными двух украинских граждан, приговорив их к 15 и 16 годам колонии строгого режима.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях