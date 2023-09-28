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Адвокат назвал возможную причину судебного спора Бондарчука с бывшей женой

Адвокат Добровинский: Бондарчуки могут судиться из-за скрытого имущества

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Бывшая жена Федора Бондарчука Светлана Рудская могла подать в суд на своего экс-мужа из-за подозрений в сокрытии части имущества. Такое предположение в беседе с телеканалом «360» сделал адвокат Александр Добровинский, подчеркнув, что в «звездных» разводах такое случается нередко.

«Не знаю подробностей этой истории, но могу сказать, что в практике нашего бюро были случаи, когда один из супругов мог скрыть какую-то часть имущества: недвижимость или активы. И вот на такое имущество срок давности начинается с того момента, когда о нем стало известно второму бывшему супругу», — объяснил Добровинский.

Напомним, супруги развелись в 2016 году. Накануне выяснилось, что Рудская подала в суд на бывшего супруга – ее иск зарегистрировал Симоновский районный суд города Москвы. Причина – раздел совместно нажитого имущества между супругами.

Ранее 54-летняя Светлана Рудская (Бондарчук) вышла на публику в откровенном наряде.

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