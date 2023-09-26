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Путин решил повысить зарплаты госслужащим

Президент России Путин подписал указ о повышении зарплат госслужащих с 1 октября

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, который с 1 октября повышает на 5,5% зарплаты отдельным категориям государственных служащих. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности России», — говорится в документе.

В указе отмечается, что увеличение зарплат необходимо проводить в пределах федерального бюджета на соответствующий финансовый год. С таким поручением в документе президент обратился к правительству страны.

«[Указ подписан] в целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещающим государственные должности», — уточняется в документе. В тексте также сообщается, что указ вступает в силу со дня подписания президентом страны.

По данным Министерства труда России, в указ об индексации зарплат вошли сотрудники госорганов, такие как коменданты, заведующие канцеляриями, стенографисты, экспедиторы, кассиры и другие должности.

Ранее в Минтруде объяснили решение повысить зарплаты некоторым сотрудникам госорганов.

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