Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

На Украине СМИ сообщают о взрывах в Николаеве. Об этом сообщает издание «Общественное».

При этом СМИ не сообщают подробности произошедшего. Однако стало известно, что в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что украинские власти ввели режим воздушной тревоги на территории Черниговской и Сумской областей. По имеющейся информации, первый раз сирены сработали в 10:30 (совпадает с московским). Тогда о возможной опасности предупредили жителей Сумской области, а уже через 18 минут аналогичная ситуация повторилась в Черниговской области.

Утром 25 сентября воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Кроме того, особый режим ввели в подконтрольных киевским властям частях Херсонской и Запорожской областей.

Ночью сирены воздушной тревоги работали на всей территории Украины. В 00:29 о возможной опасности предупредили людей, проживающих в западных регионах страны. До этого соответствующий режим был введен на территории Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областей.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.