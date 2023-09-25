Психолог рассказала, чем современные мультфильмы лучше советских

В советских мультфильмах отрицательные персонажи никогда не исправляются, поэтому у ребенка может возникнуть ощущение, что и в жизни за плохие поступки его не простят. Об этом «Газете.Ru» рассказала нейропсихолог и детский психолог Наталья Наумова. Она отметила, что современные мультфильмы больше опираются на знания психологии и показывают, что совершать хорошие и плохие поступки могут все люди.

«В советских мультфильмах были свои плюсы и минусы, так же как и в современных мультфильмах. Например, в советских мультфильмах кадры сменялись медленно, и это на пользу детским глазкам. Четко были разграничены персонажи, которые несли добро и зло, никогда не смешивались. У ребенка была возможность понять, как вести себя хорошо и как – плохо. Мы все же иногда и хорошо себя ведем, и плохо, а дети тем более. Соответственно, ребенок понимал, что если он ведет себя плохо, значит, он плохой и никакому исправлению он не подлежит, потому что герои никогда не исправлялись в советских мультфильмах – если они были плохими, то до конца. На современные мультфильмы больше влияния оказывает знание психологии, там показывают, что нет кого-то очень плохого, что каждый может поступать плохо или хорошо. То есть поступки бывают плохие, дети плохими не бывают. И эта позиция очень полезная и важная для детей», — сказала она.

Наумова добавила, что для детей младше четырех лет больше подходят советские мультфильмы, а для тех, кто старше – современные. В то же время родителям необходимо следить, чтобы в старых мультиках не демонстрировались сцены курения, разрешенные в СССР.

«Детям до четырехлетнего возраста очень важно, чтобы глазки не пострадали и им вполне подойдут советские мультфильмы, пока перед ними нет разнообразия. Тщательно нужно смотреть, чтобы в советском мультфильме ребенку не показывали курение сигарет, что было разрешено в советское время, а теперь обоснованно под запретом. В советских мультфильмах, даже если посмотреть «Ну, погоди!», волк может быть и в нетрезвом виде, и с сигареткой. Детям старше четырехлетнего возраста важно вводить, кроме советских мультфильмов, и современные. Детям, которые привыкают к быстрой смене кадров, к ярким краскам и к часто меняющимся сюжетным линиям, советские мультфильмы становятся неинтересны, поэтому детей старше шести-семилетнего возраста насильно заставлять смотреть советские мультфильмы не стоит. То есть всему свое время», — пояснила она.

Психолог уточнила, что родители должны смотреть мультфильмы вместе с ребенком, чтобы быть готовыми объяснить ему те или иные моменты.

«Современные мультфильмы тоже есть хорошие и адаптированные по возрасту. Важно родителям самим смотреть мультфильм до показа ребенку, проверять на содержание, либо смотреть вместе с ребенком и в случае каких-то неожиданных моментов объяснить ребенку, что произошло, почему так произошло. Важно именно влияние взрослого поколения в общении с ребенком, чтобы показывать, что такое добро, что такое зло, почему вот так поступать не стоит, то есть разбирать различные моменты и взращивать в детях мудрость, доброту, чуткость, отзывчивость, любовь к миру», — заключила эксперт.

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