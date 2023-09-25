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Российских блогеров предупредили о грядущих сложностях с налогами

Юрист Хаминский: блогерам скоро станет действительно несладко

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Shutterstock

Блогеров в России обяжут строго платить налоги с каждой публикации, которая несет в себе хоть какой-то намек на рекламу бренда или услуг, заявил юрист Александр Хаминский. В беседе с «Общественной службой новостей» он охарактеризовал новые правила как конец «блогерской вольнице».

«Теперь любая опубликованная информация, несущая в себе хоть какой-то намек на продвижение товаров, услуг или бренда, считается рекламой и подлежит специальной маркировке», – подчеркнул эксперт.

У работников блогер-сферы есть два варианта: продолжать работать как прежде, рискуя нарваться на штраф до 100 тыс. рублей за одну немаркированную публикацию, либо делать все по закону, в том числе декларировать доходы, отметил юрист.

ФНС получила доступ к Единому реестру рекламных данных (ЕРИР), поэтому избежать уплаты налогов не получится, подчеркнул Хаминский.

«Блогерам действительно скоро станет несладко», – добавил юрист, напомнив, что изменения в закон о рекламе вступили в силу с 1 сентября.

Напомним, после нескольких громких дел, глава СК России Александр Бастрыкин заявил о возможном появлении новых уголовных преследований популярных блогеров за неуплату налогов. По его словам, многие из них «зарабатывают миллионы, ни копейки не отдавая» своей стране. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Блогер и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская ранее в суде признала вину по делу о неуплате налогов и начала сотрудничать со следствием.

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