Врач дала советы, как организовать питание школьника

Питание детей важно организовывать так, чтобы с едой они получали качественные углеводы, жиры и белки. Об этом kp.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Стелла Хамхоева.

По ее словам, в рацион школьников важно включать фрукты, овощи, зелень, а также животные и растительные белки в виде нежирного мяса, рыбы и бобовых.

«Но нельзя забывать о витаминах, аминокислотах, минералах — продукты с их содержанием также должны быть в меню школьника. Эти вещества не синтезируются в организме самостоятельно, однако для правильного роста и развития детского организма они нужны. Для этого питание должно быть разнообразным, включать разные группы продуктов. Например, если на завтрак вы даете детям кашу, то стоит выбирать не только овсянку изо дня в день, а хотя бы иногда заменять ее на рис, пшено, ячневую крупу», — сказала врач.

По ее словам, родителям важно учитывать баланс между тем, сколько ребенок тратит энергии и сколько получает ее из еды. Если школьник не хочет питаться в столовой, ему стоит собрать перекус в ланч-боксе. Туда стоит положить продукты, которые не испортятся за короткий срок, а также то, что будет легко есть на перемене. Это могут быть фрукты, орехи, сухофрукты, цельнозерновые хлебцы, злаковые батончики.

При этом специалист не советует давать детям сладости, газированные напитки, колбасы и сосиски, а также фастфуд.

«Список можно продолжать долго, но основная суть — не давайте ребенку те продукты, которые не приносят пользу и не способствуют его росту и развитию. Причем их рекомендуется исключить не только в школе, но также и за ее пределами», — заключила Хамхоева.

Главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов до этого рассказал, что школьнику лучше всего с собой для перекуса дать яйца, сыр, нарезанные овощи и фрукты.

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