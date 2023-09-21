В Новосибирске задержали высокопоставленных борцов с коррупцией

В Новосибирске задержаны высокопоставленные сотрудники МВД в рамках дела о сети нелегальных казино в городе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, задержаны заместитель начальника ОЭБиПК управления МВД по городу, начальник организации, сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Заельцовского района и бывший начальник ОЭБиПК УМВД по Новосибирску.

Предполагаемых злоумышленников подозревают в покровительстве игорному бизнесу. Как сообщает «Комсомольская правда», 22 сентября фигурантам изберут меру пресечения.

Ранее экс-сотрудника Минобороны приговорили к 9 годам тюрьмы за коррупцию.