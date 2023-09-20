Аналитики рассказали о росте цен на новостройки в России

В августе цена на новостройки в России составила 137 тыс. рублей, что на 2,4% выше значения прошлого года. Такие данные опубликовали эксперты аналитического портала СберИндекс и сервиса для поиска жилья ДомКлик, изучившие средние цены квадратного метра по фактическим ипотечным сделкам Сбера по регионам России за август 2023 года.

В Сбере отмечают, что в 68 регионах за месяц цены на новостройки выросли, при этом в 49 регионах цены на новостройки обновили исторический максимум.

Из регионов с наибольшими объемами строительства третий месяц подряд сильнее всего выросли цены в Калининградской области до 108 тыс. рублей и в Красноярском крае до 112,4 тыс. рублей, а также в Приморском крае до 152,5 тысяч рублей.

Наибольшее снижение цен, по данным аналитиков, произошло в Кабардино-Балкарской Республике — до 62,2 тыс. рублей, Якутии — до 162,1 тыс. рублей и в Амурской области — до 134,3 тыс. рублей.

В Москве цены на новостройки за месяц выросли до 272,7 тыс. рублей на 1,8% — максимальный прирост с марта 2022 года, но пока остаются ниже цены августа 2022 на 1 % и ниже исторического максимума сентября 2022 года на 1,6%. В отсутствие среднесрочного тренда цены в Москве растут четвертый месяц подряд, уточнили эксперты.

Цена на вторичное жилье в России растет седьмой месяц подряд и в августе составила 97,7 тыс. рублей, превысив исторический максимум на 1,1%.

В 81 регионе за месяц цены на вторичное жилье выросли, при этом в 72 регионах цены обновили исторический максимум.

Из крупнейших по численности населения регионов сильнее всего выросли цены в Челябинской области до 65,5 тыс. рублей, Саратовской области до 68,2 тыс. рублей и в Свердловской области до 80,7 тыс. рублей. При этом в указанных регионах цены ежемесячно непрерывно растут уже более 3 лет подряд.

По словам директора Центра финансовой аналитики Михаил Матовникова, цены на новостройки ожидаемо отреагировали на рост спроса, последовавший за резким повышением ключевой ставки.

Он отметил, что в сентябре-октябре рост может продолжиться за счет заявок, поданных в августе, но это не сформирует долгосрочного тренда.

«В дальнейшем мы ожидаем нормализации спроса на уровне июля или чуть выше, что вряд ли будет способствовать росту цен на «первичку». При этом увеличение ключевой ставки до 13% неизбежно вызовет перераспределение спроса со вторичного рынка на первичный, что, возможно, приведет даже к некоторому снижению цен на готовое жилье», — рассказал Матовников.