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В подмосковных школах расскажут, как искусственный интеллект меняет мир

В Подмосковных школах расскажут о технологиях искусственного интеллекта

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В Московской области стартует новый сезон всероссийского проекта «Урок цифры». Первое занятие о технологиях искусственного интеллекта пройдет с 18 сентября по 8 октября, сообщает в пресс-служба Мингосуправления региона.

«Для учеников 1-11 классов стартует очередной сезон проекта «Урок цифры». Наши школьники с удовольствием проходят занятия, потому что в простой и доступной форме получают знания о самых современных технологиях, знакомятся с ИТ-профессиями, учатся применять навыки на практике. На первом уроке ребята увидят, как меняется окружающий мир под воздействием искусственного интеллекта», – подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Занятия состоят из видеолекции и интерактивного тренажера. С героями «Урока цифры» можно отправиться на фабрику игрушек, современную ферму и в медицинский центр и узнать об ИИ-технологиях и новых профессиях. Материалы подобраны так, чтобы обучение было интересным для школьников любых возрастов: 1-4, 5-7 или 8-11 классов. Пройти занятие можно с любого удобного устройства, понадобится только доступ в интернет.

В августе Московскую область отметили на федеральном форуме «Цифровая эволюция-2023». Награду за личное участие и поддержку проекта «Урок цифры» получила Надежда Куртяник.

Инициаторами всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» являются Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями.

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