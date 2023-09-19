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В Вологодском округе временно закрыли школу

В Вологодском округе школа закрылась из-за вспышки неизвестной инфекции

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Shutterstock

В школе поселка Майский Вологодского округа объявили внеплановые каникулы из-за вспышки неизвестной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Вологодского округа.

Учащихся отправили по домам до 20 сентября включительно «в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в школе в целях разобщения детских коллективов». Ранее за медицинской помощью обратились 16 учеников образовательной организации.

Глава области Сергей Жестянников на своей странице во «ВКонтакте» рассказал, что сотрудники Роспотребнадзора взяли смывы на бактериальную инфекцию из школьной столовой, и добавил, что ситуация находится на его личном контроле.

По информации издания «Вологда онлайн», один из заболевших школьников находится в больнице с диагнозом «сальмонеллез».

Ранее в Башкирии около 30 детей заболели кишечной инфекцией.

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