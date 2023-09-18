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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

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Global Look Press

Воздушную тревогу объявили в двух регионах на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения, передает ТАСС.

Сирены в данный момент действуют в Харьковской и Сумской областях.

До этого воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной киевским властям части Запорожской области. Сирены зазвучали в 10:06 (совпадает с мск).

17 сентября на Украине также объявляли воздушную тревогу, которая действовала в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Киевской областях и в Киеве.

Сирены звучали с 04:23 часов по 04:42 (мск)

До этого воздушную тревогу объявляли в трех областях Украины. Сигнал прозвучал в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.

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