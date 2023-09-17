В одном из столичных аэропортов объявлен план «Ковер»

В столичном аэропорту Внуково введен план «Ковер». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«План «Ковер» объявлен в столичном аэропорту Внуково. Также задержаны 19 рейсов и 3 отменены в Домодедово и Шереметьево», — говорится в сообщении.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что система ПВО отразила атаку беспилотника в городском округе Истра.

По его словам, на месте падения обломков нет разрушений. Также, предварительно, нет пострадавших в результате атаки БПЛА.

16 сентября Минобороны РФ сообщало о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались совершить атаку беспилотниками самолетного типа, однако российские системы противовоздушной обороны уничтожили аппарат над территорией Белгородской области.

14 сентября российские ПВО сбили 11 беспилотников над Крымом.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.