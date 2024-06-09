В Минздраве рассказали о стадии разработки вакцины от рака

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал ТАСС, что первые результаты доклинических исследований вакцины против рака могут быть представлены в конце 2024 года.

«Сейчас вакцина проходит доклинические исследования, первые результаты которых рассчитываем получить уже к концу года и после приступить к клиническим испытаниям», — сказал он.

До этого академик Александр Гинцбург на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что клинические испытания российской вакцины от рака могут стартовать в начале 2025 года.

Гинцбург рассказал «Газете.Ru», что в основе российской вакцины против рака — мРНК (как в вакцинах от COVID-19 «Пфайзера» и «Модерны»). Этот препарат поможет натренировать иммунную систему человека отличать раковую клетку от здоровой. Вакцину будут применять у людей, уже больных раком. Препараты будут создавать индивидуально для каждого пациента.

Ранее в Великобритании начались масштабные испытания вакцины против рака.