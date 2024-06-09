В США впервые выявили редкую форму грибковой венерической инфекции

В США ученые-медики Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета зафиксировали первый в стране случай заражения высокозаразной формой стригущего лишая, который может передаваться половым путем. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Dermatology.

Стригущий или опоясывающий лишай представляет собой кожную инфекцию, которую вызывает грибок Trichophyton mentagrophytes типа VII (TMVII).

К врачам обратился 30-летний мужчина, у которого появились шелушащиеся красные пятна вокруг паха, гениталий, ягодиц, а также на ногах, руках и спине. Пациент рассказал, что недавно вернулся из поездки в Великобританию и Грецию, где у него было несколько сексуальных контактов.

Американцу назначили противогрибковое лечение, но через месяц инфекция так и не прошла. Доктора взяли образец грибка на анализ и выяснили, что имеют дело с TMVII. Специалисты скорректировали терапию, добавив препарат тербинафин. После чего больной выздоровел в течение нескольких месяцев.

В своем отчете врачи отметили, что с помощью стандартных лабораторных методов трудно отличить TMVII от очень близкого грибка под названием T. interdigitale.

Кроме того, кожные высыпания, вызванные TMVII, похожи на высыпания, вызванные T. indotineae. Но в отличие от TMVII, T. indotineae часто устойчив к препарату тербинафину.

Авторы статьи подчеркнули, что врачам, возможно, придется задавать прямые вопросы своим пациентам, чтобы выявить больше подобных случаев.

«Поскольку пациенты часто неохотно обсуждают проблемы половых органов, врачам необходимо напрямую спрашивать о сыпях в паху и ягодицах, особенно у тех, кто ведет половую жизнь, недавно путешествовал за границу, и сообщать о зудящих участках на других участках тела», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, как часто россияне сдают анализы на половые инфекции.