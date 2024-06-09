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Израиль освободил четырех заложников благодаря разведданным США

New York Times: Израиль освободил четырех заложников благодаря разведданным США

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Marko Djurica/Reuters

США передали Израилю разведывательные данные, благодаря которым удалось найти и спасти четверых израильских заложников. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на американских и израильских чиновников.

«Группа американских специалистов по освобождению заложников, размещенная в Израиле, помогла израильским военным в их усилиях по спасению четырех заложников, предоставив разведданные и другую материально-техническую поддержку», — отмечается в статье.

Один из источников сообщил, что находящиеся в Израиле американские и британские специалисты помогают израильской разведке собирать и анализировать связанную с заложниками информацию. По словам израильского чиновника, США и Великобритания могут собирать разведданные с воздуха и из киберпространства, что Израилю пока не под силу.

NYT пишет, США передают Израилю данные о местоположении заложников и главарей палестинского движения ХАМАС.

8 июня стало известно, что израильские военнослужащие освободили четырех человек, находившихся в плену у ХАМАС. Среди них оказался один гражданин РФ. В заявлении Армии обороны Израиля отмечается, что заложники были обнаружены в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа. Речь идет о 27-летнем россиянине Андрее Козлове и еще троих пленных в возрасте 21, 25 и 40 лет.

Ранее Путин охарактеризовал ситуацию в Газе как «тотальное уничтожение гражданского населения».

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