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Пилоты «Формулы-1» достигли финиша с одинаковым временем

Два пилота «Формулы-1» пересекли финишную черту с одинаковым временем

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Максим Шеметов/Reuters

Британский гонщик Mercedes Джордж Расселл и нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен пересекли финишную черту с одинаковым временем, победив в квалификации на девятом этапе «Формулы-1» — Гран-при Канады. Об этом пишет РИА Новости.

Оба спортсмена достигли финиша с результатом — 1 минута 12,000 секунды. В последний раз подобное происходило в 1997 году, когда на Гран-при Европы в испанском Хересе лучшее время показали сразу три гонщика — Хайнц-Харальд Френтцен, Жак Вильнев и Михаэль Шумахер.

В конце мая пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем очередного этапа Гран-при «Формулы-1», который состоялся на городской трассе в Монте-Карло. В тот день там произошла серьезная авария. На первом кругу после старта гонки ошибку при пилотировании допустил пилот «Ред Булл» Серхио Перес, который не сумел вписаться в поворот и врезался в отбойник после столкновения с пилотом «Хааса» Кевином Магнуссеном. Следом за ним шел еще один гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг, который не смог вовремя остановиться. Каждый из них сумел покинуть свой болид самостоятельно.

Ранее пилот «Ред Булла» Ферстаппен выиграл спринтерскую гонку на Гран-при Китая.

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