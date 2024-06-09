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США заподозрили в желании организовать смену режима в России

Бизнесмен Рамасвами счел, что США хотят организовать смену режима в России

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Marco Bello/Reuters

Власти США стремятся организовать смену режима в России. Такое мнение выразил американский бизнесмен Вивек Рамасвами на своей странице в соцсети X.

«Внимательно слушайте Байдена и двухпартийную фракцию. <…> Эти сумасшедшие начинают говорить так, будто хотят полномасштабного нападения на Россию», — написал предприниматель, уточнив, что «это безумие».

Американский предприниматель Илон Маск, комментирую пост Рамасвами, обратил внимание, что «это очень тревожно».

До этого министр обороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что разрешение украинским военным атаковать цели на территории России, данное странами Запада, уже стало пересечением красной черты, Она выразила удовлетворение тем фактом, что генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал не отправлять войска на Украину. Тем временем в Германии потребовали от президента РФ Владимира Путина признать, что Украина «не будет поставлена на колени». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев сравнил Шольца с протухшей колбасой за восхваление Украины.

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