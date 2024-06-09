В Николаеве произошел взрыв

Взрыв зафиксировали в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщило издание «Общественное».

«В Николаеве слышны звуки взрыва», — уточнили в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Других подробностей в публикации не привели. По данным украинского министерства цифровой трансформации, в момент взрыва воздушная тревога в Николаевской области не объявлялась.

До этого стало известно, что воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).