«Флориде» предрекли выигрыш Кубка Стэнли в шести матчах

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и участник популярного подкаста «Скользкий лед», дал «Газете.Ru» комментарий, в котором спрогнозировал победителя в финальной серии Кубка Стэнли между «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

«Думаю, «Эдмонтон» не выстоит против «пантер». Вот в чем может быть преимущество «нефти»? Это, наверное, вот в этой заряженности, вот в этом духе, потому что они, ну, прям действительно здорово играют, прям сердцем, душой, особенно у себя дома. Ну, прям действительно команда бьется и горит. Но «Флориде» как бы в боевом духе, честно говоря, тоже не откажешь. Поэтому «Флорида» выиграет. Вряд ли в семи матчах. Наверное, я бы поставил на победу в шести играх», — считает Майков.

В составе «Флориды» выступают три российских хоккеиста: голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко. У «Эдмонтона» нет игроков из России в команде. Первая игра серии до четырех побед состоится в ночь на 9 июня по московскому времени.

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