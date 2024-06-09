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Орбан объяснил планы Запада нанести поражение России

Орбан заявил, что Запад хочет поразить РФ чтобы добраться до ее богатств

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Virginia Mayo/AP

Страны Запада хотят нанести России военное поражение в конфликте на Украине, чтобы получить доступ к ее природным богатствам. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан телеканалу Hír TV.

«Западные лидеры, вставшие на тропу войны, хотят победить Россию военным путем», — отметил он.

По мнению Орбана, гениальный план США и ЕС «абсолютно прост», потому что речь идет о деньгах, которые приносят «влияние и власть».

Премьер-министр Венгрии напомнил 1990-х годах, когда европейцев встретили в России с распростертыми объятиями и разрешили внедрится в российскую экономику». Он обратил внимание, что Запад уже тогда пытался эксплуатировать Россию и Украину, но русские успели взять «все в свои руки».

До этого экс-глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подтвердила существование планов западных стран о разделе России на части.

Ранее Додик заявил, что Запад взбесился из-за Украины.

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