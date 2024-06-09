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Стало известно о госпитализации главы иранской оппозиционной группировки ОМИН

Nour News: глава иранской оппозиционной группировки Раджави попала в больницу

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Natacha Pisarenko/AP

Глава признанной Тегераном террористической группировки «Организация моджахедов иранского народа» (ОМИН) 70-летняя Марьям Раджави попала в больницу. Об этом сообщает агентство Nour News со ссылкой на осведомленный источник в Париже.

«Во время возвращения из Парижа в свою резиденцию в Овер-сюр-Уаз у Раджави случился нервный срыв», — уточнили в сообщении.

По данным агентства, женщину немедленно госпитализировали. Врачи оценили ее состояние как тяжелое. Команда безопасности группировки старается избежать малейшей утечки информации о своем руководителе.

Раджави страдает от ревматизма, нервной болезни и борется с раком кишечника. Два года назад нервный срыв вынудил ее на две недели полностью прервать деятельность в группировке.

Накануне в МИД Ирана заявили о планах по сдерживанию Израиля в случае дестабилизации в регионе.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в защите от атак Ирана.

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