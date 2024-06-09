Жители подмосковных Люберец рассказали о звуке взрыва и вспышке в небе

Жители подмосковных Люберец сообщили о яркой вспышке в небе и громком звуке взрыва в районе улицы Камова, где находится жилой комплекс «Самолет». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Официальной информации по поводу случившегося пока нет.

По данным Baza, инцидент мог быть связан с использованием пиротехники. Источник канала предполагает, что звук и вспышка могли стать результатом использования мощного пиротехнического изделия на парковке в районе ЖК «Самолет». Оперативные службы уточняют информацию и выясняют причину шума.

В конце мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о сбитом системой противовоздушной обороны беспилотном летательном аппарате, обломки которого упали в микрорайоне Кучино в Балашихе. Позже стало известно, что при падении сбитого украинского беспилотника повреждения получил дом ученого-психолога Андрея Копьева.

До этого военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что дроны-камикадзе украинской армии используют «хитрые» траектории полетов для поражения целей на территории РФ.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.