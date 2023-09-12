Врач объяснила, почему осенью хочется больше спать

Главный фактор, который приводит к осенней хандре — снижение выработки витамина D. Об этом «Газете.Ru» рассказала Светлана Шокур, врач-эндокринолог, группа компаний «ИНВИТРО».

«Осенью световой день становится короче, и наступает дождливая погода. Солнце, которое проникает сквозь тучи, зачастую не дает нужного количества солнечного света для выработки витамина D. Большая часть населения России находится в хроническом дефиците витамина D», — объяснила медик.

По словам врача, осенью в крови повышается концентрация мелатонина, из-за чего хочется больше спать.

«Для производства мелатонина используется аминокислота — триптофан. Триптофан также участвует в выработке серотонина, известного как гормон счастья. Таким образом, триптофан используется для выработки либо серотонина, либо мелатонина. Следовательно, если мелатонина в осенний период вырабатывается больше, то серотонина — меньше. По этой причине наше настроение может портиться. Осенью важно потреблять продукты, содержащих триптофан: индейку, сыр, орехи (например, миндаль) и др. Осенью также возможно снижение уровня другого гормона радости — дофамина, поэтому можно включать в свой рацион продукты для его синтеза», — отметила она.

Шокур подчеркнул, что за лето невозможно пополнить организм витаминами на год вперед: она поступают в организм, выполняют свою функцию, разрушаются и выводятся.

«Осенью может быть больше стрессовых ситуаций: повышенная нагрузка на работе, начало учебного года и т.д. Для того, чтобы поддержать нервную систему, будет полезен магний. Дефицит магния можно заподозрить при постоянном подавленном настроении, при судорогах, подергивании мышц. Также в осенний период возможно обострение хронических и развитие инфекционных вирусных заболеваний. В такое время важно добавить в свой рацион витамины — антиоксиданты. Самый известный из них — витамин С, который содержится в цитрусовых продуктах, квашеной капусте, перцах, смородине и т.д. Другой антиоксидант — витамин Е, который можно получить из растительных масел, орехов, печени», — добавила специалист.

Врач не рекомендовала бесконтрольно принимать витамины и БАДы. Различные вещества могут усиливать или подавлять действие друг друга, повышать риск побочных эффектов. Из-за этого может ухудшиться общее самочувствие и появиться аллергическая реакция.

«Злоупотребление кофе и алкоголем не принесет организму пользы, как и энергетические напитки, которые создают дополнительную нагрузку и постепенно истощают организм. «Искусственная» бодрость со временем может привести к чрезмерной усталости, так называемому «синдрому отмены». Если говорить о сладком, то, безусловно, продукты с высоким содержанием сахара «бодрят». Глюкоза — это готовое топливо, при таком режиме питания может развиваться метаболический синдром, болезни сосудов и эндокринные патологии вплоть до сахарного диабета второго типа», — резюмировала она.

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