В Башкирии ребенка вызволили из автомата с игрушками

В Нефтекамске сотрудники МЧС вызволили мальчика, который застрял в автомате с игрушками. Об этом сообщили в паблике «Признавашки Нефтекамска» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 10 сентября в одном из торговых центров города. По словам матери пострадавшего ребенка, ее сын выиграл в автомате игрушку, полез ее доставать, и забрался так глубоко, что застрял. В итоге женщина обратилась за помощью к экстренным службам, которые прибыли на ТЦ и высвободили ребенка. Понадобилась ли ребенку помощь «скорой», которая приехала вместе с сотрудниками МЧС, не сообщается.

По словам автора сообщения в социальной сети, когда сотрудники МЧС достали ребенка, то никой игрушки они не обнаружили.

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