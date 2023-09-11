Суд в Москве заочно арестовал мэра украинского города Днепр

Басманный суд Москвы заочно арестовал мэра украинского города Днепр (Днепропетровск) Бориса Филатова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Филатов заочно арестован Басманным судом Москвы», — заявил источник агентства.

МВД РФ объявило Филатова в розыск по делу, возбужденному о подстрекательстве к геноциду.

В апреле 2022-го Следственный комитет РФ сообщал о возбуждении в отношении Филатова уголовного дела о подстрекательстве к геноциду. Следователи усмотрели в его высказываниях признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ст. 357 УК РФ (подстрекательство к совершению геноцида, склонения к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы).

Так, Филатов, говоря о россиянах, заявлял, что пришло время «убивать этих нелюдей» по всему миру.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства возбудить уголовное дело и дать правовую оценку высказываниям Филатова.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».