На ВЭФ подвели итоги развития Дальнего Востока за 10 лет

За 10 лет на Дальнем Востоке принято 75 федеральных законов и более 400 актов правительства, регион заметно развивается, заявил в рамках сессии «Открытый Дальний Восток в мировой экономике: достижения и планы на будущее» международного дискуссионного клуба «Валдай», прошедшей на полях VIII Восточного экономического форума, заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Главная роль Дальнего Востока в развитии нашей страны не изменилась. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом. В рамках этого поручения мы и ведем свою работу. Сегодня мы отчитываемся не как обычно за один год, а скорее за десять лет, потому что форум – восьмой, но тем не менее десять лет назад пришла команда, которая сегодня в основном и занимается развитием Дальнего Востока», – отметил Юрий Трутнев.

Также вице-премьер рассказал, что сделано в регионе за прошедший год.

«Принято за десять лет 75 федеральных законов и более 400 актов правительства. На Дальнем Востоке возникли территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, «дальневосточный гектар», механизм выравнивания энерготарифов, электронная виза и специальный административный район, «дальневосточная ипотека» и Единая дальневосточная авиакомпания, недавно создан новый преференциальный режим на Курилах», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что за 10 лет в макрорегион было привлечено более 3,4 трлн рублей инвестиций, построено 673 предприятия, создано более 125 тыс. высокооплачиваемых и высококвалифицированных рабочих мест.

По словам Трутнева, изменения, произошедшие в последние годы в развитии Дальнего Востока, связаны с разворотом экспортных поставок России на Восток.

«Это существенно увеличило нагрузку на Байкало-Амурскую магистраль, на Транссиб, на порты. Объем заявок только дальневосточных грузоотправителей на погрузку в 2022 году вырос на 70% или на 100 млн тонн. Этот разворот требует от нас значительно более энергичных действий по развитию инфраструктуры: модернизации Восточного полигона, увеличению перевалочной мощности портов», – сказал Трутнев.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года.