В Ленобласти воры нашли в машине у предпринимателя 17 миллионов рублей

В Ленобласти разыскивают неизвестных, которые украли у предпринимателя из припаркованного автомобиля 17 миллионов рублей. Об этом сообщает 78.ru.

Об инциденте стало известно после того, как владелец машины марки Mercedes-Benz обратился в полицию. По словам пострадавшего, он припарковал автомобиль около дома. Спустя некоторое время бизнесмен вернулся, но денег в салоне уже не было.

Как заявил мужчина, 17 миллионов он получил от партнера по бизнесу. Тот хотел приобрести через мужчину два автомобиля марки Toyota Land Cruiser.

На данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве у мужчины украли $15 тысяч, которые он прятал в переноске для собаки.