В «Интуристе» дали комментарий по ситуации с рейсом Red Sea Airlines

Пассажиры, которые приобрели билеты на рейс «Москва – Шарм-эль-Шейх – Москва», могут рассчитывать на полный возврат денежных средств. Об этом сообщает компания «Интурист» со ссылкой на уведомление Red Sea Airlines.

Тем, кто на данный момент находится в Египте, продлили проживание в отелях. Чтобы туристы смогли вернуться в Москву, для них предоставят альтернативные варианты других перевозчиков.

Путешественники, которые купили билеты на 8 сентября через «Интурист», предлагают либо вернуть деньги полностью, либо перенести средства на туры других авиаперевозчиков или другие направления.

Об отмене рейсов по направлению «Москва – Шарм-эль-Шейх – Москва» с 8 по 17 сентября стало известно сегодня. По данным Росавиации, причиной стала производственная необходимость. Представители организации также добавили, что оператор «Интурист» и другие представители отрасли обсудят варианты скорейшего урегулирования ситуации.

Ранее в Москве компания Red Sea Airlines задержала рейс в Египет более чем на 30 часов.