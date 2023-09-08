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Аксенов назвал основные цели террористов в Крыму

Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращенный в Крыму теракт на железной дороге

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Shutterstock

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил о предотвращении в республике теракта на железной дороге, который готовился по заданию украинских спецслужб.

«Объекты транспортной инфраструктуры – одна из главных целей террористов. Обеспечению безопасности этих объектов уделяется повышенное внимание», — написал он.

Глава Крыма уточнил, что подозреваемого задержали. Он выразил благодарность сотрудникам ФСБ за эффективную работу.

«Украинских агентов ждет незавидная судьба. Они будут найдены и наказаны», — добавил Аксенов.

До этого телеканал CNN со ссылкой на отрывок из новой биографии миллиардера Илона Маска сообщил, что предприниматель сорвал украинскую атаку на базы Военно-морского флота РФ, велев своим подчиненным ограничить работу спутниковой связи Starlink в районе Крымского полуострова. В материале указывалось, что книга о жизни бизнесмена поступит в продажу с 12 сентября.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер оценил шансы стран НАТО на вытеснение РФ с Крымского полуострова.

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