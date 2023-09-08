В СК Армении раскрыли подробности по делу задержанных Бадаляна и Геворкяна

Следствие в Армении изъяло автомат, боевые патроны, гранаты и другие виды оружия по уголовному делу, по которому в том числе проходят задержанные пророссийский блогер Микаэль Бадалян и обозреватель «Sputnik Армения» Ашот Геворкян. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Армении.

В Горисском следственном отделе Сюникского областного следственного управления армянского СК возбуждено дело о незаконном приобретении, хранении и уничтожении оружия и боеприпасов жителем села Веришен Горисской общины с целью сбыта.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и комплексных следственных мероприятий были получены данные о семи лицах, «вовлеченных в цепочку преступной деятельности», рассказали в СК. Они были задержаны 6 и 7 сентября, двоих из них — в момент незаконной реализации огнестрельного оружия и боеприпасов.

«В ходе предварительного расследования были произведены осмотр места происшествия, допросы, обыски квартир и транспортного средства, в результате которых были обнаружены автоматы «АК», боевые патроны, гранаты, детонаторы гранат, пистолеты, штык-ножи, различные виды военного имущества, кусты конопли», — говорится в сообщении.

Назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы, принимаются срочные меры по выяснению источника и целей приобретения оружия и боеприпасов, а также даче юридической оценки действиям указанных лиц, добавили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что провокация с задержанием Геворкяна и Бадаляна направлена на омрачение связей России и Армении.

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