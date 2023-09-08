Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины

Украинские власти объявили воздушную тревогу в большинстве регионах страны, включая Киев. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты по оповещению населения, разработанной Министерством цифровой трансформации государства.

Согласно полученной информации, о возможной опасности предупредили жителей столицы и Киевской области. Также сирены включились в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской и Винницкой областях.

Кроме того, «красным» подсвечены Николаевская и Кировоградская области. В то же время воздушная тревога была объявлена в Черкасской области и на подконтрольных киевским властям частях Херсонской и Запорожской областей.

Утром 8 сентября сообщалось, что в подконтрольном украинскому правительству городе Запорожье произошел взрыв. За несколько часов до этого стало известно о взрыве, произошедшем в городе Сумы на северо-востоке страны.

Ночью украинское издание Novyny Live сообщило о нескольких взрывах в Одесской области.В тот момент никакой информации о срабатывании сирен воздушной тревоги в регионе не поступало.

Ранее власти Одесской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры.