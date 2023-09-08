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Для тестирования новых беспилотников под Москвой выделят воздушный коридор

Воздушный коридор под Москвой выделят для испытаний беспилотников

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Shutterstock

Воздушный коридор под Москвой, между летно-испытательным комплексом в московском индустриальном парке «Руднево» и аэродромом «Волосово» выделят для испытаний беспилотников, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в отрасли.

На данный момент идет обсуждение между правительством Москвы и Госкорпорацией по организации воздушного движения (ОРВД). Прорабатывается создание маршрута протяженностью 87 км между «Руднево» и «Волосово», на котором будут проводиться испытания новых систем.

Непосредственно в «Руднево» беспилотные авиационные системы (БАС) массой до 30 кг, а тяжелые и сверхтяжелые системы должны будут испытываться на сторонних площадках.

Ранее мэр Москвы рассказал, какие производства будут размещены в «Руднево».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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