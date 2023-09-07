Более 680 тысяч жителей новых регионов имеют учетные записи на «Госуслугах»

Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что свыше 680 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей имеют подтвержденные учетные записи на портале «Госуслуги».

«На текущий момент у нас подтвержденные учетные записи на портале «Госуслуг» имеют 688 тыс. граждан, проживающих в новых регионах», — сказал Шадаев.

Ранее сообщалось, что каждый пятый пользователь портала «Госуслуги» подключил двухфакторную аутентификацию. Отмечается, что с 1 октября вход на портал будет невозможен при помощи только логина и пароля.

До этого зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила хранить всю информацию о господдержке, которая положена участникам спецоперации, на портале госуслуг. По словам депутата, инициатива появилась после многочисленных обращений военных, которым сложно узнавать о льготах и о том, куда за ними обращаться, из разных источников. В связи с этим Занко предложила главе Минцифры Максуту Шадаеву рассмотреть возможность отображения всех мер поддержки для военного в его личном кабинете на портале госуслуг в специальном разделе.

Ранее в Кремле рассказали о самых уважаемых людях в России.