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Пожар произошел в кафе в центре Москвы

Пожар произошел в кафе быстрого питания на Селезневской улице в центре Москвы

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Пожар произошел в одном из кафе быстрого питания, расположенном на улице Серезневская в центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, возгорание было ликвидировано.

Информация о пострадавших не поступала.

Причина пожара не называется. Она будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее в Москве загорелись два ресторана за один день. 6 июля на Тверском бульваре в центре столицы вспыхнула кровля здания, в котором расположены рестораны «Пушкинъ» и «Турандот». Из ресторана «Кафе Пушкинъ» эвакуировали более 100 человек. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, из здания были слышны звуки взрывов.

До этого стало известно, что пожар случился в одном из зданий московского парка «Зарядье».

Ранее в Москве в жилом доме взорвался телевизор.

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