В Курской области девять человек отравились шаурмой, в связи с этим управление Роспотребнадзора по региону начало проверку. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились девять граждан, посещавших пункт общественного питания в городе Львов.
По предварительной информации, все пострадавшие ели шаурму. Управление Роспотребнадзора взяло анализы у пострадавших и пробы на объекте общепита для исследования.
Ситуацию взяло под контроль управления Роспотребнадзора по Курской области.
До этого сообщалось, что в период с 20 по 24 августа в больницы Москвы с признаками пищевого отравления обратились 32 человека. Большинство из них находились на стационарном лечении. Все они заказывали шаурму в точке быстрого питания на улице Софьи Ковалевской.
Впоследствии суд вынес приговор двум фигурантам дела об отравлении людей шаурмой.
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