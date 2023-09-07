В Курской области девять человек отравились шаурмой, в связи с этим управление Роспотребнадзора по региону начало проверку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились девять граждан, посещавших пункт общественного питания в городе Львов.

По предварительной информации, все пострадавшие ели шаурму. Управление Роспотребнадзора взяло анализы у пострадавших и пробы на объекте общепита для исследования.

Ситуацию взяло под контроль управления Роспотребнадзора по Курской области.

До этого сообщалось, что в период с 20 по 24 августа в больницы Москвы с признаками пищевого отравления обратились 32 человека. Большинство из них находились на стационарном лечении. Все они заказывали шаурму в точке быстрого питания на улице Софьи Ковалевской.

Впоследствии суд вынес приговор двум фигурантам дела об отравлении людей шаурмой.

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